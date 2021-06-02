Ростов-на-Дону, , 08:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону во время ночного ливня затопило подъезд многоквартирного дома. К ликвидации последствий дождя привлекли спасателей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 июня.

К откачке воды привлеки спасателей ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение об инциденте на проспекте Ленина поступило в экстренные службы в 5:00 мск. Сильный дождь спровоцировал подтопление придомовой территории девятиэтажного жилого дома. Вода зашла в подъезд на 40 сантиметров, уточнили в ведомстве.

К откачке воды привлекли 23 человека и девять единиц техники.