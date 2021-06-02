Ростов-на-Дону, 2 июня 2021, 08:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону во время ночного ливня затопило подъезд многоквартирного дома. К ликвидации последствий дождя привлекли спасателей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 июня.

К откачке воды привлеки спасателей
К откачке воды привлеки спасателей
ГУ МЧС России по Ростовской области
Ливень спровоцировал подтопление жилого дома
ГУ МЧС России по Ростовской области
На месте происшествия
ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение об инциденте на проспекте Ленина поступило в экстренные службы в 5:00 мск. Сильный дождь спровоцировал подтопление придомовой территории девятиэтажного жилого дома. Вода зашла в подъезд на 40 сантиметров, уточнили в ведомстве.

К откачке воды привлекли 23 человека и девять единиц техники.