Москва, , 08:13 — REGNUM Лучшим игроком матча Польша — Россия по версии болельщиков и экспертов стал защитник российской сборной Георгий Джикия. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба сборной России.

В первом контрольном матче между сборными России и Польше Георгий Джикия вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Первый гол матча Польша — Россия, который проходил в польском Вроцлаве, на четвёртой минуте забил польский нападающий Якуб Сверчок. Защитник сборной России Вячеслав Караваев забил ответный гол в ворота поляков на 21-й минуте. Итоговый счет матча — 1:1.

Напомним, 5 июня российская сборная по футболу также проведет товарищеский матч с командой Болгарии. Встреча состоится в Москве.

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