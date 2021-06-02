Оренбург, , 08:06 — REGNUM В Оренбурге водителя маршрутного автобуса привлекли к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Маршрутный автобус-нарушитель Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

В ведомстве отметили, что информация о нарушении правил дорожного движения поступила на почтовый ящик полиции umvd56@yandex.ru. Очевидец прислал фотографию, на которой запечатлен автобус у железнодорожного переезда на встречной полосе. Личность нарушителя установили. Водитель оштрафован на 5 тыс. рублей.

Полицейские просят очевидцев нарушений правил дорожного движения не оставаться в стороне и сообщать о всех фактах. «Надо помнить, что нарушения приводят к плачевным последствиям — травмам и гибели участков ДТП», — сказали в ведомстве.