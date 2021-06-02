Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, жертвами COVID-19 за всё время пандемии в регионе стали 900 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за сутки 88 новых случаев заражения, а общее число подтверждённых случаев достигло 38 765. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 37 141 человек, в том числе 55 за последние сутки. В стационарах на лечении остаются 680 пациентов, 56 тяжёлых больных находятся в реанимации.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 778 коек: занято — 680, свободно — 98 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,4%. Амбулаторное лечение проходят 44 пациента с COVID-19», — добавили в штабе.