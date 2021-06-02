Сеул, , 07:59 — REGNUM Скидка в размере от 50% до 60% на покупку билетов в кинотеатры Южной Кореи будет предоставлена всем, кто привился от коронавирусной инфекции. Об этом 2 июня сообщили на сайте Южнокорейской ассоциации кинопрокатчиков.

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По мнению авторов идеи, эта инициатива поможет облегчить усилия властей по массовой вакцинации от COVID-19. Для покупки билета достаточно предъявить сертификат о прививке.

Правительство Южной Кореи в свою очередь решило возобновить во второй половине 2021 года господдержку кинотеатров путем распространения среди населения скидочных купонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти американского штата Огайо ввели лотерею для жителей региона, прошедших вакцинацию от COVID-19.

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