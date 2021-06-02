Москва, , 07:57 — REGNUM Больше сотни сайтов и групп в соцсетях, торгующих «ответами» к госэкзаменам для школьников, выявили в России эксперты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.

«Всего в Рунете выявлено более 100 сайтов, групп в соцсетях и Telegram-каналов, где выпускникам предлагают купить «шпаргалки» с ответами за 400−1200 рублей», — говорится в сообщении компании.

Мошеннические сервисы, по данным экспертов, получают оплату от «покупателя», но затем прекращают связь и блокируют контакт. По выявленным фактам Group-IB обратилась в Минпросвещения РФ и Роскомнадзор, попросив принять оперативные меры по блокировке ресурсов злоумышленников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство жителей России (68%) отрицательно относятся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).