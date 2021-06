Лондон, , 07:57 — REGNUM Разработчики шестой игры серии Far Cry не будут включать в неё режим Arcade Mode и редактор карт. Об этом 2 июня сообщает журнал PC Gamer.

Издание отметило, что, таким образом, Ubisoft нарушит традицию, которой следовала с момента релиза Far Cry 2. «Удаление этого режима из нашего плана было трудным решением, но позволило нам сосредоточить усилия на основной кампании», — пояснил руководитель проекта Александр Летендре.

Он также заявил, что в Far Cry 6 не появится персонаж Хёрк Драбмен-младший из предыдущих игр серии, а также система оружия, которая присутствовала в Far Cry New Dawn.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Far Cry 6 будет много политики. При этом Навид Хавари, отвечающий за повествование, отметил, что сюжетная часть не будет касаться текущей политической обстановки на Кубе (остров лёг в основу дизайн-концепции игры).

