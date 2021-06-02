Новосибирск, , 07:55 — REGNUM Новосибирской области в текущем году планируется выделить дополнительные средства на мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров. Соответствующее решение принято на заседании комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

«В целях предупреждения и распространения лесных пожаров принято решение направить 20,3 млн рублей на мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного патрулирования лесов. Эта сумма обеспечит 403,2 летных часа», — уточнил Жуков.

Отметим, что авиационное патрулирование лесов в Новосибирской области осуществляется подразделениями Новосибирской базы авиационной охраны лесов регионального минприроды. Сейчас оно ведётся по трём маршрутам.