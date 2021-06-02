Ульяновск, , 07:53 — REGNUM В Ульяновской области растёт число случаев присасывания клещей. Больше всего пострадавших — в Ульяновске, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По последним данным ведомства (на 31 мая), на территории области зарегистрировано 580 случаев присасывания клещей, в том числе в Ульяновске — 358. Антилидерами также являются Мелекесский и Барышский районы, где зафиксировано соответственно 37 и 29 случаев присасывания клещей.

Среди пострадавших в Ульяновской области — 156 детей в возрасте до 14 лет.

В управлении заявляют, что в регионе не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей. При этом у 11 клещей, снятых с людей, выявлен клещевой вирусный энцефалит.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сурском районе Ульяновской области из-за тёплой зимы и жаркого мая произошло массовое размножение чёрной мошки (гнус), от которой страдают не только жители, но и зарегистрирован падёж скота.

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