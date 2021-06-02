Биробиджан, , 07:51 — REGNUM В Еврейской АО по состоянию на 2 июня привились от коронавируса уже более 14,5 тыс. человек. Завершили вакцинацию, поставив обе прививки, более 11 тыс. жителей области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В ЕАО развёрнуто 38 пунктов вакцинации от коронавируса. Привиться можно в Сбербанке и в МФЦ Биробиджана.

«В МФЦ прививают более десяти человек ежедневно. По-прежнему активно люди обращаются в мобильный вакцинальный пункт, выставленный на площади у городского Дома культуры», — рассказал заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

В ближайшее время пункт вакцинации начнет работать в ТЦ «Бира Сити».

Всего в регионе планируют привить 72 101 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО за последние сутки выявили всего один новый случай заражения коронавирусом. Последний раз оперштаб области сообщал о выявлении трех носителей SARS-CoV-2 за период с 29 мая по 1 июня. За всё время пандемии, по состоянию на 2 июня, в регионе инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 4498 человек.