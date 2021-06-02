Барнаул, , 07:51 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 2 июня 2021 года от коронавируса привились 253 440 человек (+ 3223 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 52 228 человек получили первую прививку (+ 1544 за последние сутки) и 201 212 человек (+ 1679 за последние сутки) полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило уже 302 877 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (на 2430 комплектов больше, чем по состоянию на 28 мая).

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