Токио, , 07:51 — REGNUM Президент США Джо Байден, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе совместных переговоров на саммите «Большой семёрки» (G7) в Великобритании могут также обсудить ситуацию на Корейском полуострове. Об этом со ссылкой на источники 2 июня сообщает газета Yomiuri.

Издание отмечает, что инициативу таких переговоров, на которых планируется выработать единый подход к проблеме денуклеаризации КНДР, озвучило правительство США. Если они состоятся — это станет первой после осени 2017 года встречей глав трёх стран.

Напомним, что 5 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги и главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном ядерную ракетную программу КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры США, Южной Кореи и Японии могут провести трёхстороннюю встречу в рамках саммита «Большой семёрки» (G7), который состоится в Великобритании с 11 по 13 июня.

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