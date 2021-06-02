Ханой, , 07:47 — REGNUM Медицинского робота, разработанного военными Вьетнама, направили во вьетнамскую провинцию Бакзянг для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

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Сообщается, что робот разрабатывался с апреля 2020 года и получил название Vibot. В провинции Бакзянг робот будет развозить пациентам пищу, лекарства, а также другие необходимые предметы. Также он будет выносить мусор и обеспечивать видеосвязь пациентов с родственниками.

Отметим, что в провинции Бакзянг во Вьетнаме в настоящее время находится крупнейший в республике очаг распространения коронавирусной инфекции. В ней ежедневно выявляют десятки инфицированных SARS-CoV-2.