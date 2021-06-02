Барнаул, , 07:44 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3 248 человек, причём семерых из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 485 человек, +17 за последние сутки) и ОРВИ (30 296 человек, +34 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 140 (-2 за последние сутки), из них 43 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2536 детей (+1 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (51 753 человека, +57 за последние сутки) новый вирус победили 46 662 человека (+46 за последние сутки).

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