2 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Пара слепых детей-танцоров долго и старательно готовилась к участию в фестивале «Передай добро по кругу», однако оказалась не допущенной к конкурсу. Историю о незрячих танцорах и их поддержке флешмобом #танецвслепую опубликовали в интернете.

Наталья Хомутова, , 09:32 — REGNUM В Оренбурге подростки из танцевально-спортивного клуба «Радуга» запустили флешмоб в поддержку танцевальной пары слепых детей, которых не допустили до участия в фестивале «Передай добро по кругу». Здоровые дети попытались примерить на себя рубашку незрячих танцоров и исполнить танцы с завязанными глазами. Видео танцев вслепую опубликовала на своей странице в соцсети сопредседатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Ирина Деньмухамедова.

Ирина Деньмухамедова facebook.com

В своем акаунте общественница рассказала историю двух воспитанников школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Марат не видит с рождения. Арина потеряла зрение в год и семь месяцев.

«Они живут полноценной жизнью. Мечтают о будущем. Размышляют о настоящем. И верят, что почетные места на пьедестале жизни они могут завоевать своим трудом. Не жалостью, не состраданием, а именно работой и преодолением собственных ограничений», — сказала Ирина Деньмухамедова о детях с ограниченными возможностями здоровья.

Она подчеркнула, что самая главная трудность их жизни не в обстоятельствах и не в злом роке, а в желании участия тех людей, которые могли бы это сделать. Если бы хотели. Если бы были внимательны. Если бы за бумагами и отчетами наконец-то разглядели детей.

В Оренбурге в апреле проводился традиционный фестиваль для ребят с ограниченными возможностями здоровья «Передай добро по кругу». «Правило в этом году — один ребенок может участвовать в одной номинации. Вроде справедливо, но в то же время — стеклорез, который разделил хрупкие таланты ребенка на приоритетные и не совсем», — считает общественница и добавила, что на первом этапе представители соцзащиты округов выбирают, кому идти дальше.

ТСК «Радуга». Флешмоб #танецвслепую Цитата из видео

Оренбурженка отметила, что Марат и Арина учили танец ча-ча-ча долго. Они старательно вымеряли шаги, наклоны, повороты, учились понимать друг друга наощупь. Вслепую. Слепых детей-танцоров не взяли на конкурс. То ли не заметили, как это классно. То ли не разглядели в них незрячих. «А, может, товарищи из жюри каждый день танцуют с завязанными глазами или каждый день наблюдают умелые па слепых танцоров? У меня нет ответа. Я не знаю, как ответить двум подросткам, почему гигантский труд ребят и их педагога Екатерины Семеновой не был никак оценен», — призналась Деньмухамедова.

Мимо этой ситуации не смогли пройти танцоры ТСК «Радуга». Они попробовали станцевать вслепую, завязав глаза, и поделились своими впечатлениями. Флешмоб в поддержку Марата и Арины запущен 1 июня — в День защиты детей. #танецвслепую просят поддержать.

Марат и Арина Цитата из видео

«Я не хочу, чтоб у кого-то проснулась совесть. Я хочу, чтобы о наших ребятах узнали как можно больше людей и поверили, что ограничения становятся бессильными перед трудом и желанием», — сказала Ирина Деньмухамедова.

Оренбуржцы, оставляя комментарии, пишут, что круг добра, видимо, разомкнулся. Некоторые комментаторы признаются, что не находят слов для выражения своих чувств от несправедливости к слепым детям.

«Ребята уже выиграли и победили тех, кто не допустил», — сделала вывод Алла Ч.