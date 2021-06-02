Новосибирск, , 07:42 — REGNUM В Новосибирской области прививку от коронавируса сделали 9,5 тысяч работников Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщает региональное правительство.

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Накануне мобильные бригады провели очередную выездную вакцинацию в управлении Западно-Сибирской железной дороги. На неё записались более 80 человек.

«Железнодорожники прививаются каждую неделю. Вакцинация добровольная. В первую очередь прививают тех, кто непосредственно взаимодействует с пассажирами: сотрудников вокзалов, бригады пассажирских поездов», — уточнили в областной администрации.

По данным первого заместителя начальника службы управления персоналом Западно-Сибирской железной дороги Марины Гюнтер, прививку от коронавируса сделали уже более 31 тысячи сотрудников ЗСЖД (это больше половины), в Новосибирской области вакцинировались 9,5 тысяч человек.

«Благодаря тесному сотрудничеству с министерством здравоохранения, у нас очень высокие темпы вакцинации. Поэтому нам удается сдерживать рост заболеваемости в наших коллективах, избегать очагов инфицирования», — отметила Гюнтер.

В общей сложности по состоянию на 1 июня, в регионе однократно вакцинировано более 311 тысяч жителей Новосибирской области. Из них привиты двукратно и завершили курс вакцинации 233 822 человека.