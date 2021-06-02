Киев, , 07:42 — REGNUM Катастрофой для экономики Украины стало решение Киева разорвать торговые отношения с Россией, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь») 1 июня в ходе выступления в украинском парламенте.

Парламентарий отметил, что руководство страны сумело поссориться со всеми соседними государствами, что привело к масштабным финансовым потерям для республики.

«Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями», — сказал он.

Рабинович считает, что ситуацию в экономике Украины также серьезно ухудшит ссора с Белоруссией. Депутат добавил, что такие шаги украинского руководства отражаются и на доходах простых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая власти Белоруссии ввели режим индивидуального лицензирования почти для 20 категорий украинских товаров, поставляемых в республику.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии назвали украинские товары, попавшие под лицензирование