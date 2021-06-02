Токио, , 07:38 — REGNUM Компания CREST объявила о создании новой студии цифровой анимации 100studio (One Double Studio). Об этом сообщает портал Anime News Network.

Новую организацию возглавит продюсер анимационной студии Graphinica Котаро Хоригучи, который знаком поклонникам аниме по проектам «Здравствуй, мир» и «Война двенадцати» (Juni Taisen: Zodiac War). Отмечается, что 100studio будет выпускать сериалы, фильмы, видеоигры и музыкальные видео.

Для справки: основателем CREST является продюсер Масатака Миками, ранее работавший в TOHO animation RECORDS, Polygon Pictures, Frontier Works и 5pb. Компания, в частности, реализовала такие аниме-проекты, как «Ми-ми-ми-мишка» (Kuma Kuma Kuma Bear) и «Семь рыцарей революции: Преемник героя» (Seven Knights Revolution: The Hero's Successor).

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