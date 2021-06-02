Чебоксары, , 07:36 — REGNUM В Чувашии по итогам очередного собрания кредиторов обанкроченного ГУП «Чувашавтотранс» принято решение о продаже отдельными лотами филиала в Новочебоксарске, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Недвижимое и движимое имущество Новочебоксарского АТП несколько раз выставлялось на торги единым лотом. В частности, в мае 2020 года начальная цена лота составляла 101 964 741 рубль 76 копеек, в августе он подешевел на 28,57% — до 72 831 958 рублей 4 копеек.

На очередном собрании кредиторы поддержали разделение единого лота на три «по месту нахождения имущества на земельных участках».

«Выставить на продажу лоты №1, №2, №3 отдельными лотами, начиная с новых первых торгов (первые торги, повторные торги, публичная продажа)», — говорится, в частности, в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании ГУП «Чувашавтотранс» банкротом и открытии конкурсного производства. Единственный в республике государственный перевозчик обслуживал 231 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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