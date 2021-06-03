Президент России Владимир Путин 2 июня в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства. Речь пойдёт о выполнении социальных обязательств, обозначенных в президентском послании. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Также глава государства встретится с руководством «Единой России», волонтёрами, общественниками — победителями завершившегося предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Кремль подтвердил встречу Путина с руководством «Единой России»

Президент России Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

14:22 02.06.2021 Путин начал заседание. Выступает заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он говорит о том, как получить компенсацию за детский отдых.

14:24 02.06.2021 До объявления кешбэка было куплено 225 тысяч путевок. Для возмещения 50 процентов на их покупку потребуется 4,5 миллиарда рублей.

14:25 02.06.2021 Возврат по путёвкам, которые были приобретены после объявления программы, составил уже 670 миллионов рублей.

14:25 02.06.2021 Говорят о развитии туризма в Камчатском крае.

14:26 02.06.2021 Путин: доведите до конца оба вопроса.

14:27 02.06.2021 Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступает, он поблагодарил школьников за победу в международных олимпиадах.

14:29 02.06.2021 По летнему отдыху: в 2021 году отдохнут 6,5 миллиона детей, из которых 1,5 миллиона — дети-сироты. Это даже больше, чем раньше.

14:30 02.06.2021 Кравцов: хотел бы также поблагодарить коллег из минздрава и Роспотребнадзора за готовность помогать.

14:30 02.06.2021 Во всех лагерях будет организована система тревожных сообщений для незамедлительного оповещения.

14:31 02.06.2021 По всем оперативным вопросам детского отдыха родители могут получить консультацию на наших горячих линиях — Сергей Кравцов.

14:32 02.06.2021 22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в детских лагерях пройдут памятные мероприятия.

14:32 02.06.2021 Чернышенко описал схему детского кешбэка по уже купленным путёвкам С 15 июня в России запускается механизм возврата средств по детским путёвкам в детские лагеря, уже купленным родителями.

14:33 02.06.2021 В Артеке сейчас функционирует девять лагерей, планируется ввести в эксплуатацию 10-й — Кравцов.

14:33 02.06.2021 В каждом детском центре будет продолжена практика международных смен — Кравцов.

14:33 02.06.2021 Кешбэк по путёвкам в детские лагеря найдёт реализацию в полном объёме благодаря работе правительства. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте подробнее: Путин поблагодарил правительство за работу по туристическому кешбэку

14:33 02.06.2021 Есть все условия для того, чтобы обеспечить качественный и безопасный отдых в этом году — Кравцов.

14:34 02.06.2021 В 2019 году 5,7 миллиона детей отдохнуло, в 2021 году — более семи миллионов.

14:35 02.06.2021 Путин предложил поговорить о федеральной программе по благоустройству городов.

14:37 02.06.2021 Докладывает министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

14:38 02.06.2021 Доклад заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством. 02.06.2021 . Цитата из видео. kremlin.ru.

14:38 02.06.2021 Отбор территорий для благоустройства осуществлялся посредством голосования, которое было максимально понятно и прозрачно.

14:39 02.06.2021 Туристический поток в Долину гейзеров должен быть увеличен за счёт организации работы и не должен нарушать хрупкость поверхности заповедника. Об этом 2 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. На совещании президента с членами правительства он доложил о предпринятых мерах для увеличения возможностей для приёма туристов в Долине гейзеров. Подробности в материале: Чернышенко назвал условие роста турпотока в Долину гейзеров

14:39 02.06.2021 Более 10 миллионов человек отдали свои голоса за благоустройство своих городов.

14:40 02.06.2021 Во многих регионах активное участие приняли серебряные волонтёры — люди в возрасте.

14:43 02.06.2021 Путин отметил, что проект в целом идёт удовлетворительно, результаты хорошие.

14:44 02.06.2021 Выступает заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

14:44 02.06.2021 Говорит о новых мерах социальной поддержки.

14:46 02.06.2021 Минимум 100 000 женщин примут решение сохранить беременность и родить ребёнка — считает Голикова

14:47 02.06.2021 Российскими школьниками, проявившими себя в международных олимпиадах, интересуются международные компании. Об этом заявил 2 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Министр рассказал, что «победителями международных олимпиад очень активно интересуются зарубежные компании». Об этом: Кравцов: победителями олимпиад интересуются иностранные компании

14:47 02.06.2021 Голикова напоминает, каким категориям семей и сколько полагается выплат для поддержки.

14:48 02.06.2021 Размер выплат одиноким родителям в среднем составит половину от минимального размера оплаты труда.

14:48 02.06.2021 Пособия будут выплачиваться по принципу социального казначейства — Голикова.

14:50 02.06.2021 Голикова предметно говорит о суммах других выплат и пособий для детей и родителей.

14:51 02.06.2021 Почти 11 000 000 000 руб. потребуется на эти выплаты.

14:52 02.06.2021 Выплаты школьникам начнутся в августе и продлятся до конца года. Это 19,5 миллиона человек.

14:53 02.06.2021 Разработка целостной системы мер по поддержке граждан должна к 1 июля завершится — Голикова.

14:53 02.06.2021 В России в 2021 году летним отдыхом будет охвачено больше детей, чем в допандемийном 2019 году, сообщил 2 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, в 2021 году отдохнут порядка 6,5 млн детей. Об этом: Кравцов: летом отдохнут больше детей, чем в 2019 году

14:54 02.06.2021 Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством. 02.06.2021 . Цитата из видео. kremlin.ru.

14:54 02.06.2021 Ежемесячные выплаты для беременных женщин будет очень легко получить. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Об этом: Голикова: выплаты беременным не потребуют дополнительных документов

14:56 02.06.2021 Инфраструктурные изменения в образовании и культуры. Голикова говорит о ремонте и оснащении педагогических вузов, на это будет направлено 5 000 000 000 руб.

14:56 02.06.2021 Межфакультетские технопарки будут созданы во всех педагогических вузах — Голикова.

14:57 02.06.2021 Говорят о строительстве школ.

14:57 02.06.2021 98 школ на 77 тысяч мест будут введены в 2021 году.

14:59 02.06.2021 Ведётся мониторинг по строительству школ в рамках национального проекта.

14:59 02.06.2021 В проекте есть отставание, причина — пандемия.

15:00 02.06.2021 До конца 2021 г. будет поставлено 4000 школьных автобусов — Голикова.

15:02 02.06.2021 Возможно, как минимум 100 тыс. беременных женщин в России решат не прерывать беременность после введения соответствующих выплат. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте также: Голикова оценила демографический эффект от выплат для беременных женщин

15:10 02.06.2021 Развитие туризма на Дальнем Востоке зависит от вложения средств. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 2 июня на совещании с членами правительства. «Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и всё», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин призвал вкладывать «копеечку» в развитие туризма на Дальнем Востоке

15:18 02.06.2021 Социальные выплаты для поддержки одиноких родителей потребуют передачи сведений о судебных решениях в базу данных Пенсионного фонда. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Голикова рассказала о проблеме в организации выплат одиноким родителям

15:30 02.06.2021 Проект приказа о единовременной выплате семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками скорректирован таким образом, что выплаты будут производить в том числе на детей в возрасте шести лет. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте также: Голикова: единовременные выплаты станут доступны для школьников с шести лет

15:50 02.06.2021 Правительству следует проработать вопрос производства медицинских мобильных комплексов таким образом, чтобы не пришлось затем повторять уже ранее проделанную работу. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Читайте также: «Скупой платит дважды»: Путин попросил министров не нервировать Силуанова

16:11 02.06.2021 Практика проведения праймериз пошла на пользу партии «Единая Россия» и укрепила её репутацию как структуры, которая не уходит от прямого и честного разговора с людьми. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России». Читайте подробнее: «Единая Россия» доказала готовность воспринимать критику — Путин

16:21 02.06.2021 В настоящее время в «Единой России» разрабатывают программу, проект которой затем вынесут на широкое обсуждение на съезде партии. Об этом 2 июня заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече президента России Владимира Путина с руководством партии. Подробности в материале: В основу программы «Единой России» ляжет послание президента — Медведев

16:23 02.06.2021 На селе ситуация с домами культуры плохая, нужно начать работу по их восстановлению и модернизации, сообщил 2 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Об этом: Путин поручил срочно заняться домами культуры в сёлах

16:38 02.06.2021 Вакцинация от коронавируса необходима, заявил 2 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Подробности в материале: Путин призвал граждан поставить прививку от COVID-19

16:41 02.06.2021 Президент России Владимир Путин не имеет большого опыта игры в хоккей, хотя этот вид спорта ему доставляет удовольствие. Об этом он заявил 2 июня на встрече с руководством «Единой России». Об этом: Путин прокомментировал свои навыки игры в хоккей

17:45 02.06.2021 Следует рассмотреть возможность использования материнского капитала для ремонта, сообщил 2 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» и участниками праймериз. Читайте подробнее: Путин прокомментировал идею использовать маткапитал для ремонта

18:29 02.06.2021 Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством. 02.06.2021 . Цитата из видео. kremlin.ru

19:49 02.06.2021 Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о регулярных отчетах депутатов Госдумы перед избирателями о результатах своей работы. Эту инициативу озвучил депутат Александр Хинштейн.

20:59 02.06.2021 Участники совещания с членами правительства. kremlin.ru