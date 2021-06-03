Совещание Путина с правительством и встреча с руководством ЕР — трансляция
Путин начал заседание. Выступает заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он говорит о том, как получить компенсацию за детский отдых.
До объявления кешбэка было куплено 225 тысяч путевок. Для возмещения 50 процентов на их покупку потребуется 4,5 миллиарда рублей.
Возврат по путёвкам, которые были приобретены после объявления программы, составил уже 670 миллионов рублей.
Говорят о развитии туризма в Камчатском крае.
Путин: доведите до конца оба вопроса.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выступает, он поблагодарил школьников за победу в международных олимпиадах.
По летнему отдыху: в 2021 году отдохнут 6,5 миллиона детей, из которых 1,5 миллиона — дети-сироты. Это даже больше, чем раньше.
Кравцов: хотел бы также поблагодарить коллег из минздрава и Роспотребнадзора за готовность помогать.
Во всех лагерях будет организована система тревожных сообщений для незамедлительного оповещения.
По всем оперативным вопросам детского отдыха родители могут получить консультацию на наших горячих линиях — Сергей Кравцов.
22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в детских лагерях пройдут памятные мероприятия.
Чернышенко описал схему детского кешбэка по уже купленным путёвкам
С 15 июня в России запускается механизм возврата средств по детским путёвкам в детские лагеря, уже купленным родителями.
В Артеке сейчас функционирует девять лагерей, планируется ввести в эксплуатацию 10-й — Кравцов.
В каждом детском центре будет продолжена практика международных смен — Кравцов.
Кешбэк по путёвкам в детские лагеря найдёт реализацию в полном объёме благодаря работе правительства. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Читайте подробнее: Путин поблагодарил правительство за работу по туристическому кешбэку
Есть все условия для того, чтобы обеспечить качественный и безопасный отдых в этом году — Кравцов.
В 2019 году 5,7 миллиона детей отдохнуло, в 2021 году — более семи миллионов.
Путин предложил поговорить о федеральной программе по благоустройству городов.
Докладывает министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Отбор территорий для благоустройства осуществлялся посредством голосования, которое было максимально понятно и прозрачно.
Туристический поток в Долину гейзеров должен быть увеличен за счёт организации работы и не должен нарушать хрупкость поверхности заповедника. Об этом 2 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
На совещании президента с членами правительства он доложил о предпринятых мерах для увеличения возможностей для приёма туристов в Долине гейзеров.
Подробности в материале: Чернышенко назвал условие роста турпотока в Долину гейзеров
Более 10 миллионов человек отдали свои голоса за благоустройство своих городов.
Во многих регионах активное участие приняли серебряные волонтёры — люди в возрасте.
Путин отметил, что проект в целом идёт удовлетворительно, результаты хорошие.
Выступает заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Говорит о новых мерах социальной поддержки.
Минимум 100 000 женщин примут решение сохранить беременность и родить ребёнка — считает Голикова
Российскими школьниками, проявившими себя в международных олимпиадах, интересуются международные компании. Об этом заявил 2 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр рассказал, что «победителями международных олимпиад очень активно интересуются зарубежные компании».
Об этом: Кравцов: победителями олимпиад интересуются иностранные компании
Голикова напоминает, каким категориям семей и сколько полагается выплат для поддержки.
Размер выплат одиноким родителям в среднем составит половину от минимального размера оплаты труда.
Пособия будут выплачиваться по принципу социального казначейства — Голикова.
Голикова предметно говорит о суммах других выплат и пособий для детей и родителей.
Почти 11 000 000 000 руб. потребуется на эти выплаты.
Выплаты школьникам начнутся в августе и продлятся до конца года. Это 19,5 миллиона человек.
Разработка целостной системы мер по поддержке граждан должна к 1 июля завершится — Голикова.
В России в 2021 году летним отдыхом будет охвачено больше детей, чем в допандемийном 2019 году, сообщил 2 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, в 2021 году отдохнут порядка 6,5 млн детей.
Об этом: Кравцов: летом отдохнут больше детей, чем в 2019 году
Ежемесячные выплаты для беременных женщин будет очень легко получить. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Об этом: Голикова: выплаты беременным не потребуют дополнительных документов
Инфраструктурные изменения в образовании и культуры. Голикова говорит о ремонте и оснащении педагогических вузов, на это будет направлено 5 000 000 000 руб.
Межфакультетские технопарки будут созданы во всех педагогических вузах — Голикова.
Говорят о строительстве школ.
98 школ на 77 тысяч мест будут введены в 2021 году.
Ведётся мониторинг по строительству школ в рамках национального проекта.
В проекте есть отставание, причина — пандемия.
До конца 2021 г. будет поставлено 4000 школьных автобусов — Голикова.
Возможно, как минимум 100 тыс. беременных женщин в России решат не прерывать беременность после введения соответствующих выплат. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
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Развитие туризма на Дальнем Востоке зависит от вложения средств. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 2 июня на совещании с членами правительства.
«Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и всё», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин призвал вкладывать «копеечку» в развитие туризма на Дальнем Востоке
Социальные выплаты для поддержки одиноких родителей потребуют передачи сведений о судебных решениях в базу данных Пенсионного фонда. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Читайте подробнее: Голикова рассказала о проблеме в организации выплат одиноким родителям
Проект приказа о единовременной выплате семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками скорректирован таким образом, что выплаты будут производить в том числе на детей в возрасте шести лет. Об этом 2 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Читайте также: Голикова: единовременные выплаты станут доступны для школьников с шести лет
Правительству следует проработать вопрос производства медицинских мобильных комплексов таким образом, чтобы не пришлось затем повторять уже ранее проделанную работу. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
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Практика проведения праймериз пошла на пользу партии «Единая Россия» и укрепила её репутацию как структуры, которая не уходит от прямого и честного разговора с людьми. Об этом 2 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России».
Читайте подробнее: «Единая Россия» доказала готовность воспринимать критику — Путин
В настоящее время в «Единой России» разрабатывают программу, проект которой затем вынесут на широкое обсуждение на съезде партии. Об этом 2 июня заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече президента России Владимира Путина с руководством партии.
Подробности в материале: В основу программы «Единой России» ляжет послание президента — Медведев
На селе ситуация с домами культуры плохая, нужно начать работу по их восстановлению и модернизации, сообщил 2 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Об этом: Путин поручил срочно заняться домами культуры в сёлах
Вакцинация от коронавируса необходима, заявил 2 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Подробности в материале: Путин призвал граждан поставить прививку от COVID-19
Президент России Владимир Путин не имеет большого опыта игры в хоккей, хотя этот вид спорта ему доставляет удовольствие. Об этом он заявил 2 июня на встрече с руководством «Единой России».
Следует рассмотреть возможность использования материнского капитала для ремонта, сообщил 2 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством «Единой России» и участниками праймериз.
Читайте подробнее: Путин прокомментировал идею использовать маткапитал для ремонта
Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о регулярных отчетах депутатов Госдумы перед избирателями о результатах своей работы. Эту инициативу озвучил депутат Александр Хинштейн.