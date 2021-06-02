Вашингтон, , 07:24 — REGNUM США могут снять санкции с Венесуэлы и Никарагуа, если изменится поведение властей этих государств, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции.

«Санкции введены не просто так, и их задача — способствовать привлечению к ответственности тех, кто нарушает права человека, участвует в коррупции или подрывает демократию», — заявил он.

При этом Блинкен добавил, что санкции США якобы не задумывались как инструмент внешней политики. По его словам, экономическое давление вводится временно для того, чтобы изменить поведение властей неугодных Вашингтону стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США заявили, что не будут смягчать санкции против Венесуэлы до проведения выборов в республике.

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