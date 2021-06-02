Брюссель, , 07:23 — REGNUM Тяжелой и хрупкой остается ситуация в Афганистане, с территории которого начат вывод войск международной коалиции. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 1 июня в ходе пресс-конференции.

По его словам, у Североатлантического альянса нет никаких иллюзий относительно процессов, которые происходят и будут происходить в республике в будущем. Генсек отметил, что руководство альянса фиксирует в Афганистане акты насилия, в том числе атаки против детей, молодежи и мирного населения.

Вместе с тем Столтенберг выразил мнение, что любые шаги НАТО никак бы не повлияли на нависшие над страной риски. Он также подчеркнул, что решение блока остаться в стране также могло было быть сопряжено с рядом угроз. Генсек добавил, что выход войск НАТО из Афганистана вовсе не означает, что альянс полностью покидает республику.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Йенс Столтенберг заявил, что некоторые страны НАТО готовы финансировать афганские силы безопасности после вывода с территории республики международного контингента.

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