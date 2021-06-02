Чебоксары, , 07:22 — REGNUM В Чувашии увеличилась доля прибыльных организаций, при этом положительный сальдированный финансовый результат уменьшился. Такие оперативные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В первом квартале 2021 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Чувашии составил 4310,3 млн рублей прибыли. Это на 2,4% меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период, в абсолютных цифрах сальдированный финансовый результат снизился на 98,2 млн рублей.

В январе — марте положительный финансовый результат обеспечили 257 организаций, получив 6077,8 млн рублей прибыли. Размер прибыли упал на 18,3%.

Сработали убыточно в первом квартале 105 организаций, их убыток составил 1767,4 млн рублей.

В первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом доля прибыльных организаций выросла с 68,8% до 71%, а доля убыточных сократилась с 31,2% до 29%.

Просроченная кредиторская задолженность на 1 апреля 2021 года составила 231 933,5 млн рублей. В общем объёме кредиторской задолженности доля просроченных долгов за месяц снизилась на 0,4% и составила 35%.

Отметим, что финансовая статистика приведена без учёта субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений.