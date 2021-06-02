Кемерово, , 07:19 — REGNUM В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 июня, за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 51 случай.

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«Кемерово — 18, Междуреченск — шесть, Новокузнецк — шесть, Ленинск-Кузнецкий — пять, Белово — два, Мыски — два, Осинники — два, Прокопьевск — два, Юрга — два, Кемеровский МО — два, Мариинский МР — два, Промышленновский МО — два, Калтан — один, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 61 пациент выздоровел, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 37 133 случая заражения коронавирусом, 35 827 человек выздоровели, 728 пациентов скончались.