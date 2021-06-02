Токио, , 07:19 — REGNUM Warner Bros. Japan анонсировала игровой фильм, в основу которого ляжет будущая манга Noise Тэцуи Цуцуи. Об этом 2 июня сообщает портал Anime News Network.

Главные роли в картине исполнят актёры Кейта Фудзивара и Кэнъити Мацуяма, ранее снявшиеся в игровых фильмах на основе «Тетради смерти». Фудзивара сыграет персонажа Кейта Изуми, а Мацуяма — Джуна Танабэ.

В качестве режиссёра проекта выступит Рюити Хироки («Прощай, Кабукитё», «В огонь и в воду», «Её жизнь — не ошибка»), сценарий напишет Сё Катаока.

Тэцуи Цуцуи публиковал оригинальную мангу Noise в жанре триллера с напряжённым сюжетом с декабря 2017 года по январь 2020-го. В центре повествования находятся двое жителей сельской местности, которые пытаются скрыть факт убийства.

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