Иркутск, , 07:19 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2583 человек, причём пятеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 2 июня 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 70 213 человека (+117 за последние сутки). Госпитализированы 1144 (-10 за последние сутки). Выздоровели 68 284 пациента (+131 за последние сутки).

Ещё 280 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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