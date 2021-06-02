Токио, , 07:21 — REGNUM Участники соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП) обсудят поданную Великобританией 1 февраля заявку на присоединение к соглашению. Об этом со ссылкой на министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимуру 2 июня пишет газета Nikkei.

«Мы хотим оценить, соответствует ли заявка Великобритании нашим высоким стандартам», — заявил министр на переговорах представителей ТТП.

Отмечается, что решение о присоединении к ТТП Великобритании может быть принято с 2022 года, но заседание рабочей группы по обсуждению заявки должно начаться в течение нескольких ближайших месяцев.

Напомним, что соглашение о ТТП, вступившее в силу в конце декабре 2018 года и объединяющее одиннадцать стран АТР, но без участия США, представляет собой новое издание бывшего Транстихоокеанского партнёрства, восстановленного его участниками после выхода из него Вашингтона. В настоящее время в него входят 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай приветствует любое соглашение о свободной торговле, продвигающее экономическую глобализацию, которое способствует региональной интеграции и отвечает требованиям ВТО.

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