Хабаровск, , 07:16 — REGNUM В Хабаровском крае пойдёт под суд местный житель, который хотел путём взятки в крупном размере полицейскому изменить меру пресечения фигурантке уголовного дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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Установлено, что летом 2020 года обвиняемый обратился к сотруднику полиции с просьбой оказать содействие в изменении меры пресечения знакомой женщине, которая являлась обвиняемой по уголовному делу. За свершение противоправных действий он пообещал заплатить 3 млн рублей.

О пикантном предложение полицейский сообщил своему руководству и в дальнейшем все переговоры велись под контролем оперативников.

6 июля мужчина передал первую часть взятки в 1,5 млн рублей, после чего был задержан силовиками и заключён под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 41-летнего жителя Благовещенска суд приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей за дачу взятки судебному приставу-исполнителю.