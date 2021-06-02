Чита, , 07:12 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась. Как сообщает оперативный штаб 2 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 314, причём 45 из них обнаружили за последние сутки. Такое число заболеваний отмечалось последний раз в начале апреля 2021 года.

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Вместе с тем 41 709 пациентов (+33 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 838 человек (за последние сутки данные не изменились).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 44 находятся в тяжёлом состоянии (-2 за последние сутки), 9 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за последние сутки).

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