Биробиджан, , 07:08 — REGNUM В Еврейской АО за последние сутки выявили всего один новый случай заражения коронавирусом. Последний раз оперштаб области сообщал о выявлении трех носителей SARS-CoV-2 за период с 29 мая по 1 июня. За всё время пандемии, по состоянию на 2 июня, в регионе инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 4498 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Читайте также: На Колыме пожилым выплачивают деньги за прививки от коронавируса

За последние сутки в Еврейской АО врачи выписали в связи с полным выздоровлением ещё одного пациента. За всё время с COVID-19 в регионе успешно справились 4320 человек. Последний летальный исход пациента с коронавирусом был зафиксирован в ЕАО 20 мая. Всего жертвами COVID-19 стали 142 человека.

16 носителей коронавируса проходят лечение в инфекционном госпитале — коечный фонд заполнен на 18,1%. Ещё 20 больных лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области начались выплаты по одной тысячи рублей жителям старше 60 лет, которые вакцинировались от COVID-19.