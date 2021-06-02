Красноярск, , 07:06 — REGNUM По состоянию на утро 2 июня в Красноярском крае действует три лесных пожара на площади 275 га — в Енисейском и Манском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Тушением занимаются специалисты подразделений Лесопожарного центра. Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве.

За прошедшие сутки в регионе потушили 14 лесных пожаров на общей площади 450 га в девяти районах. С огнём боролись 133 сотрудника Лесопожарного центра, применялось 27 единиц техники, работали 13 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 июня в Красноярском крае действовал один лесной пожар на площади 40 га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за сутки потушили семь лесных пожаров