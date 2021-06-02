Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Сумма в размере $84,5 млн требуется Пентагону для разработки нового боевого роботизированного комплекса (РТК) RCV (Robotic Combat Vehicle), 1 июня сообщило специализированное издание Janes.

Эти средства армия запросила у Конгресса США в рамках планирования оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Программа включает создание прототипов как легкого комплекса РТК RCV-L (Robotic Combat Vehicle — Light), так и среднего — РТК RCV-M (Robotic Combat Vehicle — Medium).

В запрошенную сумму также входит финансирование эксперимента с участием военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны США запросило у Конгресса $23,3 млрд для финансирования американской военной разведки.

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