Кито, , 07:02 — REGNUM Новая программа вакцинации против COVID-19 в Эквадоре выявила некоторые неудобства на различных этапах этого процесса. Об этом пишет Prensa Latina.

Среди отмеченных нарушений зафиксированы проблемы с координацией в отношении людей, которые должны были получить вторую дозу, отсутствие ориентации по пунктам проведения процедуры и недостаточное количество препаратов, что вынудило некоторых жителей страны перейти в другие пункты.

В стране действует «План 9/100», который предусматривает иммунизацию девяти миллионов граждан в первые 100 дней работы нынешней исполнительной власти.

Согласно плану, представленному главой минздрава Эквадора Ксименой Гарсон и президентом Гильермо Лассо, 317 пунктов вакцинации по всей стране позволяют обслуживать 72% населения всего за три месяца и, таким образом, обеспечить коллективный иммунитет в этой стране с 17,5 миллионами жителей.