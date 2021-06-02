Москва, , 07:00 — REGNUM Россия обладает крупнейшими в мире запасами золота и сможет обеспечивать свои потребности в этом металле в течение 40 лет, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Россия находится на первом месте в мире по запасам золота (13%), по объемам добычи — на третьем после Китая и Австралии. Обеспеченность страны при текущем уровне добычи составляет порядка 40 лет», — сказал он в интервью газете «Известия».

Глава Минприроды добавил, что Россия непрерывно наращивает ресурсную базу по золоту — за десятилетие прирост запасов этого драгметалла составил почти 6 тысяч тонн. «Добыча золота в 2020 году составила 445 тонн. Это в 1,7 раза больше, чем в 2010-м», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году в России зафиксировали снижение производства золота почти на 7%.

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