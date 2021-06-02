Хэйлунцзян, , 07:01 — REGNUM В результате торнадо, обрушившегося на город Шанчжи в северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян, погиб один человек и 16 пострадали. Об этом со ссылкой на местные власти 2 июня сообщает телеканал CGTN.

По информации телеканала, торнадо обрушился на Шанчжи 1 июня в период с 17:30 до 18:00 по местному времени, сопровождался резкими порывами ветра и градом. Один из 16 пострадавших в настоящее время находится в тяжёлом состоянии, всем им оказывается медицинская помощь.

По данным властей, в городе оказались повреждены около 150 домов, а также фабрики и сельскохозяйственные угодья. На время устранения последствий стихийного бедствия переселены 243 жителя Шанчжи. Ущерб, который причинила непогода, оценивается примерно в 5,12 млн юаней (более $802 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, шесть человек погибли, ещё 218 получили ранения после того, как торнадо обрушился на столицу центральной китайской провинции Хубэй город Ухань.

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