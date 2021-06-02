Томск, , 06:53 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 1 июня открыл мемориальную плиту уроженцам региона, погибшим при защите блокадного Ленинграда. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в областном правительстве.

Мемориальная плита уроженцам Томской области, погибшим при защите блокадного Ленинграда Tomsk.gov.ru

Плиту из чёрного гранита установили на Пискарёвском мемориальном кладбище. Здесь захоронено 490 тысяч мирных жителей и воинов Ленинградского фронта.

По словам Жвачкина, во время Великой Отечественной войны в Томской области была развёрнута работа более 30 эвакуированных заводов, в том числе пяти ленинградских. Томские воины громили врага на фронтах. 130 тысяч томичей ушли воевать, половина их них домой не вернулась. Несколько тысяч бойцов отдали свои жизни, защищая Ленинград на Пулковских высотах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Томску было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

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