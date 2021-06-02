Кито, , 06:51 — REGNUM В Эквадоре началась кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции по плану, предложенному новым президентом страны Гильермо Лассо, сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Согласно плану Лассо, в Эквадоре за 100 дней должны привить против COVID-19 около 9 млн человек. При этом стране необходимы поставки препаратов из-за границы. В настоящее время правительство Эквадора ведет переговоры с Россией о поставке 18 млн доз вакцины «Спутник V».

Отмечается, что прививать жителей Эквадора начали еще в январе 2021 года, однако массовой кампания так и не стала. Проблемы с вакцинацией начались из-за нехватки препаратов, а также из-за постоянной смены руководства в министерстве здравоохранения республики.