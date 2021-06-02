Новосибирск, , 06:50 — REGNUM В новосибирской школе № 58 выпускной 11-й класс закрыли на карантин до 5 июня. Выяснилось, что один из учеников заразился коронавирусом. Из-за этого передвинули даты ЕГЭ.

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«Дети в истерике, родители не знают, что делать. По датам ничего непонятно, когда получим аттестаты — тоже. Выпускной уже оплачен, на какую дату переносить — непонятно. Были планы на июль, но всё рушится из-за того, что нет точных дат», — рассказала «НГС Новостям» председатель родительского комитета Евгения Бухтоярова.

Классный руководитель сообщила родителям, что сейчас руководство школы связывается с отделом образования — решается вопрос о резервных днях.

Отметим, что 31 мая должен был пройти экзамен по химии. Теперь выпускники этой школы будут сдавать его лишь 28 июня. Некоторые дисциплины и вовсе перенесли на начало июля.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, карантин в школе № 58 действительно ввели, но ситуация — не критична.

«В учебном заведении выявлен заражённый, и Роспотребнадзор ввел карантин — я не могу его отменить, — уточнил он. — Учащиеся успеют сдать экзамены. Для этого существуют резервные дни — они начинаются со 2 июля. На эти дни и перенесут экзамены».