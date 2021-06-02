Гавана, , 06:48 — REGNUM Восстановление и обслуживание пляжей для туризма в провинции Ольгин на востоке Кубы является сегодня одной из ключевых экологических акций в стране, проводимых в 2021 году. Об этом пишет Prensa Latina.

Глава Департамента прибрежного управления территории Антонио Вега подчеркнул, что в провинции Ольгин есть 76 песчаных пляжей, 30 из которых используются для туризма — например, Гуардалавака, Пескеро и Эсмеральда, где находится большая часть гостиничного комплекса.

Делегация Министерства науки, технологий и окружающей среды в этой провинции продвигает интенсивную программу по защите пляжных пространств с мерами, направленными на экологическую оценку мангровых зарослей, рифов и морских водорослей. В то же время они отслеживают морфодинамическое поведение примерно на десяти пляжах, распределенных в муниципалитетах Рафаэль Фрейре, Банес и Антилла, что позволяет узнать изменчивость элементов этих экосистем в нормальных и экстремальных гидродинамических условиях.

Специалист министерства Рене Рубио добавил, что другие действия были направлены на восстановление дюн, лесовосстановление около 19 тысяч квадратных метров в секторах Гуардалавака и Пескеро и сброс песка в районах кемпингов Антиллита и Барранконес в муниципалитете Антилла.

«Таким же образом было восстановлено более девяти км на десяти пляжах для туристического использования за счет реабилитации и технического обслуживания», — отметил Рубио.