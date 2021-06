Токио, , 06:47 — REGNUM Компания SNK отложила релиз игры The King of Fighters XV на первый квартал 2022 года. Об этом разработчик сообщает 2 июня на своём сайте.

Продюсер студии Ясуюки Ода пояснил, что авторы игры не уложились в ранее определённые сроки разработки из-за эпидемии коронавируса. Он добавил, что в SNK в итоге решили, что качество игры должно быть на первом месте.

«Мы искренне просим вас проявить терпение и понимание», — сказал Ода, отметив, что разработчики продолжают «усердно работать».

Напомним, изначально SNK планировала выпустить The King of Fighters XV в 2020 году. Игра станет второй главой четвёртой саги основной серии The King of Fighters, и вторым проектом студии, реализующимся на основе «движка» Unreal Engine.

