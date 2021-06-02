Ульяновск, , 06:39 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор по делу об убийстве на Волжском косогоре. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Следствие началось после того, как 4 мая 2020 года без вести пропал местный житель, а его тело нашли через полгода в окопе на Волжском косогоре. По данным правоохранителей, в день исчезновения он был на пикнике, где у него произошёл конфликт с 28-летним знакомым, который и стал фигурантом уголовного дела.

«Он нанёс жертве лопатой и ножом несколько ударов по различным частям тела», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор местному жителю за избиение и смерть женщины. У жертвы насчитали свыше 100 ударов. Фигурант уголовного дела получил шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

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