Гавана, , 06:38 — REGNUM Российская компания «Аэрофлот» открыла прямые рейсы из Москвы в Матансас — главный курорт Кубы. Об этом сообщает Prensa Latina.

Руководитель наземных операций предприятия в Матансасе Ямил Милларес рассказал изданию, что регулярные рейсы по маршруту Москва-Варадеро-Москва компании «Аэрофлот» будут выполняться по средам, субботам и воскресеньям на самолетах Boeing 777−300ER.

«Помимо увеличения количества туристов из евразийской страны на Варадеренсе, увеличится и транзит почтовых отправлений», — сказал Милларес.

Таким образом, на Кубу будут летать четыре российские авиакомпании — всего около 10 еженедельных прилётов с численностью туристов от четырёх тысяч до четырёх с половиной.