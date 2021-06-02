Москва, , 06:39 — REGNUM Пятый научно-исследовательский испытательный полигон (5-й НИИП), получивший название «Космодром Байконур», отмечает 2 июня своё 66-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Первая в мире и крупнейшая космическая гавань создана в 1955 году директивой Генерального штаба Министерства обороны СССР. Первое время она использовалась для лётной отработки первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Строительство объектов на полигоне продолжалось до 1957 года, вплоть до запуска ракеты 15 мая того же года.

«Уже 4 октября запуск первого спутника ознаменовал начало триумфального пути отечественной космонавтики. Вскоре в космосе первыми побывали животные, отправлены на Луну, Марс и Венеру первые автоматические межпланетные станции, были запущены спутники связи и телевещания. 12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль «Восток» с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным. Началась новая, величайшая эпоха — эпоха освоения человеком космического пространства», — сообщили в Роскосмосе.

За всю историю космодрома с его площадок осуществили почти 5 тысяч стартов различных ракет. С Байконура на орбиту отправились 150 космонавтов и астронавтов из России и других стран.

После распада СССР космодром стал собственностью Казахстана. Россия арендует его с 1994 года. По новому соглашению, подписанному в 2004 году, Россия продолжит осуществлять пуски с Байконура до 2050 года.

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