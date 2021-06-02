Тегеран, , 07:31 — REGNUM 1 июня командующий пограничной охраной полиции Исламской Республики Иран объявил о конфискации пограничниками провинции Систан и Белуджистан более 1,2 тонны наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Бригадный генерал Ахмад Али Гударзи отметил, что пограничники провинции Систан и Белуджистан были проинформированы о деятельности крупной банды наркоторговцев в регионе Чабахар.

«Оперативные силы собрали разведданные о деятельности этой наркобанды и выяснили, что контрабандисты планировали переправить запрещенные наркотики из юго-восточных регионов в центральные районы страны», — подчеркнул он.

Гударзи заявил: «Контрабандисты пытались переправить наркотики в страну морским сообщением, однако попали в осаду пограничников и в конце концов бежали». По его словам, в ходе операции пограничникам удалось изъять 1220 килограммов опиума.

Исламская Республика активно борется с незаконной торговлей наркотиками в течение последних четырех десятилетий, несмотря на высокие экономические и людские издержки. Страна потратила более сотен миллионов долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков, предназначенных для европейских, арабских и центральноазиатских стран.