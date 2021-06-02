Тегеран, , 07:32 — REGNUM 1 июня официальный представитель МИД Ирана и губернатор афганской провинции Герат Вахид Кетали на встрече подчеркнули необходимость дальнейшего расширения сотрудничества между двумя соседними странами в направлениях, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Расул Мусави, директор Департамента Южной Азии при министерстве иностранных дел Ирана, заявил о стремлении его страны развивать экономические и социальные отношения с Афганистаном в интересах народов и правительств двух стран.

Афганский чиновник, со своей стороны, подчеркнул важность активизации экономического сотрудничества между соседними приграничными провинциями с целью дальнейшего расширения двусторонних связей.

Он также выразил надежду, что Иран и Афганистан примут практические меры для облегчения и регулирования перевозок, а также транзита между двумя странами.