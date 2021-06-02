Тегеран, , 07:33 — REGNUM 1 июня министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что Душанбе и Тегеран заинтересованы в укреплении взаимных связей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По данным министерства внутренних дел Исламской Республики Иран, Фазли сделал эти замечания на встрече с главой МИД Таджикистана Рамазоном Рахимзодой в Тегеране. Он отметил, что ирано-таджикские отношения развиваются на основе особых культурных, исторических, а также региональных условий.

«Персидский (фарси) является общим языком Ирана, Таджикистана и Афганистана», — сказал он, подчеркнув, что три государства могут создать треугольник культурного сотрудничества в регионе.

Стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности между Душанбе и Тегераном, а также совместной борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Официальная делегация Таджикистана во главе с министром внутренних дел Рамазоном Рахимзодой прибыла в Тегеран для проведения переговоров с высокопоставленными иранскими официальными лицами и обсуждения вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством в области безопасности и совместной борьбой с экстремизмом и терроризмом.