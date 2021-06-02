Тегеран, , 07:33 — REGNUM Представитель Пакистана, подчеркивая необходимость содействия участию членов ОЭС в укреплении региональных связей, заявил, что железнодорожное и автомобильное сообщение между портами Чабахар и Гвадар, а также использование маршрута Ирана в Центральную Азию будет способствовать росту экономики региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 июня.

«В дополнение к расширению уровня участия в ОЭС мы должны подумать о практических шагах по укреплению организации», — заявил спикер Национальной ассамблеи Пакистана Асад Кайсер, выступая на первой сессии двухдневной второй генеральной конференции парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества, которая началась 1 июня в Исламабаде.

Он отметил, что члены ОЭС стремятся к легкому доступу в Центральную Азию и Европу, при этом заявив: «Мы считаем важным использовать для этой цели пропускную способность дорог Ирана, включая его маршрут в Турцию и страны Европы».

Асад Кайсар также подчеркнул, что железнодорожное сообщение между портами Чабахар и Гвадар будет способствовать региональному экономическому развитию и расширению связей между странами ОЭС.