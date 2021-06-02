Магадан, , 06:43 — REGNUM В Магаданской области начались выплаты по одной тысячи рублей жителям старше 60 лет, которые вакцинировались от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Получить стимулирующую выплату можно за первую или вторую прививку, сделанную до 1 июля.

Те, кто поставил обе прививки до 1 мая, подают заявление на выплату через социальный центр по месту жительства.

«Особое беспокойство вызывают пожилые люди, потому что они тяжелее всего переносят болезнь. Среди заболевших, проходящих лечение в больницах, их большинство. Главная задача — вакцинация старшего поколения, так как риск летального исхода у них выше. Нам не хотелось бы никого терять, поэтому будем мотивировать», — сказал губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине очередь из желающих привиться от коронавируса не уменьшается, а с каждым днём увеличивается. Так, за последние сутки она выросла ещё на 162 человека. На вечер 1 июня прививки в островном регионе ожидают уже 43 313 сахалинцев.