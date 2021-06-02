Челябинск, , 06:32 — REGNUM В Челябинске на территории парков прошли праздничные мероприятия ко Дню защиты детей. Они объединили тысячи юных жителей города.

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Так, в «Саду Победы» на праздник пришли более тысячи детей. Среди них и участники трудовых отрядов, и воспитанники детских садов. Как сообщает пресс-служба администрации Тракторозаводского района, праздник открыл глава района Юрий Кузнецов. В рамках проведения большого детского праздника также состоялся «День здоровья». На Аллее мира действовала выставка, на которой была представлена информация об учреждениях здравоохранения района. Также в парке подвели итоги конкурса детских рисунков «Мой любимый город».

В Парке им. Гагарина День защиты детей отмечали 29 мая и 1 июня. Также праздничные мероприятия состоялись в городском саду им. Пушкина и на многих других открытых площадках города.