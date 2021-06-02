Тегеран, , 07:38 — REGNUM 1 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 80 327, причем 171 иранец скончался от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 171 иранец погиб от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 80 327», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено 10 687 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1600 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 477 596 пациентов из общего числа 2 923 823 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 4064 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения Ирана также сообщило, что на данный момент по всей стране было проведено 19 059 238 тестов на наличие смертельного вируса.